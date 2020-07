L'Inter non è più convinta di chiudere per Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea piace anche alla Juventus che deve rinforzarsi sulle fasce dove Cuadrado e Alex Sandro quest'anno hanno fatto gli straordinari. I nerazzurri stanno valutando Ken Sema dell'Udinese come alternativa all'esterno italo-brasiliano del Chelsea, che Sarri vorrebbe portare alla Juve dopo averlo già allenato al Chelsea. La pista Inter si raffredda, Paratici pronto a ripartire all'assalto.