Ci troviamo nello stato di Bahia, in Brasile, terra che si affaccia sul mare per poi estendersi fino all’entroterra del paese sudamericano. Nella mesoregione del Sul Baiano, nella microregione di Ilhéus-Itabuna, c’è Itapitanga. Questo è il paese d’origine di chi oggi è ormai una certezza della, GleisonA 50 km di distanza troviamo Itajuipe. Paese, questo, d’origine di chi sogna adesso di emulare la carriera di Bremer. Parliamo di, centrale di difesa classe 2004, che è in procinto di trasferirsi a Torino e cominciare la sua avventura con la Juventus . Ma quali sono le sue caratteristiche, che tipo di calciatore è?Di questo abbiamo parlato conche, oltre ad essere concittadino die conoscerlo da molto tempo, è allenatore e collabora con un’agenzia che cura gli interessi di alcuni calciatori locali.“Conosco Pedro Felipe da quando ha 12 anni; sono stato il suo allenatore nella scuola di calcio e lo seguo ancora oggi, mantenendo una relazione di fiducia e amicizia”.“Fin da piccolo, a Pedro è sempre piaciuto giocare a centrocampo, sviluppando una tecnica che, quando ha iniziato a giocare in difesa, lo ha sempre fatto distinguere grazie a questa sua qualità con la palla, aggiungendo forza e marcatura. Per me è un profilo di giocatore raro da trovare”.“Pedro è sempre stato un professionista, fin da giovane. Un atleta dentro e fuori dal campo”.“Questo é un momento di grande felicità per il ragazzo, giocare in un club dove anche il suo idolo e concittadino gioca! Bremer vive nella stessa campagna ed è un punto di riferimento per la nostra città e il nostro paese”.“Sì! Ha sempre pensato in maniera positiva di poterci andare! Penso che sia pronto e che con la fede in Dio tutto andrà bene”.“No! Bremer è un giocatore eccezionale e Pedro lo considera un punto di riferimento perché sono conterranei”.