La Toscana è terra di grandi artisti e allenatori di calcio. La partita di oggi, che vedrà la Juventus impegnata a Ferrara contro la Spal, avrebbe potuto essere l’ennesimo incrocio tra due tecnici, Maurizioe Leonardo, che tra le colline maremmane e il Tirreno poco più lontano, hanno vissuto e respirato calcio per tutta la loro vita. Come tra i campi di Figline Valdarno, dove sia Sarri sia Semplici sono passati. Oggi, però, sulla panchina dei ferraresi ci sarà Luigi Di Biagio, al suo debutto casalingo, mentre su quella bianconera, ovviamente, resiste anche se con qualche critica Sarri. Per capire fino in fondo il momento dell’allenatore della Juventus, abbiamo fatto due chiacchiere con, ex giocatore del Figline che non è mai stato allenato da Sarri, anche se i due hanno poi stretto un’amicizia duratura nel tempo. Frediani, da giocatore, è affezionato però a Semplici, con cui ha condiviso ben più che qualche ricordo sportivo: “Credevo ci fosse più, per quello che ha dato alla Spal” ammette Frediani, ricordando il suo ex allenatore, quello della cavalcata con il Figline dall’Eccellenza alla Serie C1 (2005-2009). “Ma nel calcio, si sa che è così” ammette laconico, poco prima di entrare nel vivo delle domande.“Abbastanza, non ho mai giocato con lui, ma ci siamo scontrati. Poi viviamo nello stesso paese… Ci siamo visti anche per la festa dei cent’anni del Figline , siamo andati avanti a pane e calcio fino alle tre di notte”“Assolutamente meglio che pane e prosciutto, quando si parla di calcio non c’è mai niente di meglio”“Secondo me ci sono un po’ troppe critiche su di lui. È anche vero che alla Juve ci si aspetta sempre tanto, però bisogna anche ricordarsi che c’è la programmazione. Contano i risultati, sì, infatti è primo in campionato e in corsa Champions. Non dimentichiamoci l’esempio di Jurgen Klopp a Liverpool, al primo anno quindicesimo, poi undicesimo, ottavo, sesto e terzo. Ci ha messo cinque anni per arrivare dov’è arrivato, quello vuol dire programmazione”“Una persona super intelligente, che vive di calcio e trasmette questo amore con anima e cuore, ogni volta che ci vediamo”“Onestamente, non credo di essere all’altezza per poter dire cosa dovrebbe o non dovrebbe fare. Però, posso dire che bisogna stare tranquilli e sereni e cercare di stargli vicino. Gli allenatori si dice che sono sempre soli. Lui è arrivato quest’anno e con tutte le difficoltà è primo in classifica. La Juve è passata da Allegri che era un gestore a Sarri che è un tattico: sono due modi completamente diversi di vedere il calcio. Eppure, è stato criticato anche Allegri, a suo tempo. Ci vuole solo pazienza”“Tutte le domeniche sono occasioni. La Juventus deve vincere, non può pensare solo a giocar bene. Sarri è arrivato alla Juve per quello che ha fatto e avrà tempo per dimostrarlo. Poi, deve vincere con la Spal, con l’Inter e come doveva vincere con il Verona. Perché alla fine, con le vittorie, arrivano anche le ragioni”“No, l’ultima volta che l’ho visto, a Natale, era il solito Maurizio. Non è invecchiato, era sereno e tranquillo. Poi, quando non è in campo fuma. Fuma se vince, fuma se perde. Prima di spegnere una sigaretta si accende l’altra. Battute a parte, la pressione a quei livelli conta meno di quello che pensiamo. Sarri è rimasto sempre lo stesso, è umile, lo si vede anche da come si comporta, dal modo di vestire. È un uomo del popolo”.E tra i popoli che lo aspettano, oggi tocca a quello juventino.