Dopo le parole di Mino Raiola che hanno di fatto messo Paul Pogba sul mercato, arriva al risposta dell'allenatore del Manchester Ole Gunnar Solskjaer, che dopo il ko con il Lipsia e l'eliminazione dalla Champions ha commentato: "Prima l'agente di Paul si rende conto che il calcio è uno sport di squadra e meglio è. Non voglio sprecare energie parlando di questa situazione, dovete chiedere al giocatore se è felice o meno qui. Ora è concentrato per dare tutto, ma io non parlo per lui".