#freccetricolori è l'hashtag che oggi ha scatenato molte polemiche sui social. Nel pomeriggio, le Frecce Tricolori sono passate nel cielo di Torino attirando l'attenzione di tutti. Selfie e foto al cielo, sguardo all'insù senza far caso a chi si aveva vicino. E a quanta distanza, soprattutto. Le foto dello spettacolo infatti hanno fatto il giro del web, ricevendo molte critiche per l'assembramento che si è creato senza rispettare le norme di sicurezza. Tra i commenti c'è anche quello del difensore Leonardo Bonucci, che ha risposto così al post pubblicato su Instagram dal Commercial PR Manager Edoardo Bandini: "Ma oggi il divieto di assembramento non valeva?".



Leo ma non solo, nella gallery alcuni tweet sul pomeriggio tricolore con assembramento