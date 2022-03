Seguito in chiave mercato anche dalla Juve, Davide Frattesi si è raccontato in una lunga intervista nel format Piedi per terra su Dazn, riservando anche parole al miele a Claudio Marchisio. Ecco il suo commento sull'ex centrocampista bianconero: "Una grande persona, uno dei miei idoli calcistici. Un'umiltà incredibile. Ricordo quella partita, una delle prime volte che andavo in panchina con la prima squadra. Praticamente non mi riconosceva neanche mia nonna. Sono andato là e gli ho chiesto la maglietta perché mia nonna era completamente impazzita per lui, perché secondo lei ci assomiglio fisicamente. Nonna magari mi vede con gli occhi dell'amore (ride, ndr.). Gliel'ho chiesta a inizio partita, mi ha detto 'Tranquillo' e a fine partita me l'ha chiesta. Ci sono rimasto, non è scontato come gesto".