Online è rimasta per pochi secondi, sufficienti però per fare il giro del web. Disavventura social per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale che nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Juve. Il giocatore, infatti, ha postato in una storia sul suo profilo Instagram una foto che lo riprendeva completamente nudo di fronte a uno specchio, cancellata dopo pochi istanti. "Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto... mi dispiace!" ha spiegato il 22enne, che ora dopo i tanti rumors di mercato sembra destinato alla Roma.