I pronostici della vigilia sono stati rispettati già nel primo tempo. Inter-Udinese si è decisa in pochi minuti, con Marko Arnautovic che non ha fatto rimpiangere l’assenza dell’acciaccato Lautaro Martinez. L’austriaco ha aperto le marcature a San Siro, dove la Curva Nord è rimasta in silenzio per i primi venti minuti, mentre Davide Frattesi ha firmato il raddoppio con un preciso piattone diciassette minuti più tardi. Un gol fondamentale, soprattutto dopo che Solet ha riaperto la partita nella ripresa.Con questo centro, Frattesi ha raggiunto quota cinque gol in Serie A 2024/2025, eguagliando Calhanoglu e rimanendo a una sola rete da Dumfries. Numeri di tutto rispetto, considerando che l’ex Sassuolo è una seconda scelta per Inzaghi, a differenza dei suoi compagni, elementi imprescindibili della mediana nerazzurra al pari dei due bomber in doppia cifra, Lautaro e Thuram.

Negli ultimi mesi si è parlato molto di una possibile partenza di, sia a gennaio che a giugno. Roma e Premier League sono state accostate al suo nome, con diverse possibilità sul tavolo per un giocatore che in Nazionale è un titolare fisso e decisivo, ma che all’Inter fatica a trovare spazio dal primo minuto.Il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan è intoccabile, salvo infortuni o necessità di turnover nei periodi più intensi della stagione. Proprio in ottica rotazioni, Frattesi ha avuto l’opportunità di partire titolare contro l’Udinese, approfittando del riposo concesso a Barella dopo gli impegni di Nations League. L’ex Sassuolo non ha sprecato l’occasione, confermando ancora una volta la sua capacità di essere decisivo quando chiamato in causa dall’inizio.