Davideè stato uno dei giocatori più chiacchierati della prima parte del mercato appena concluso. Tante squadre su di lui, con l'Inter che ha insistito e chiuso il colpo, prendendosi il classe ’99 che tanto bene aveva fatto al Sassuolo. Ma chi c'era prima dei nerazzurri? Beppe Riso, agente di Frattesi, ai microfoni di Tv Play ha svelato un retroscena di mercato: “A tratti c’è stata la Juventus in pole position sul giocatore. Non sono sempre stati i nerazzurri in prima linea".