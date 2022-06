Sonia Galdo, mamma di Davide Frattesi, è stata interpellata dai microfoni del Corriere dello Sport in merito al futuro del figlio: "Purtroppo, ancora non so nulla; leggo che Davide avrebbe detto sì, ma adesso lui è in Nazionale, non può avere distrazioni. Se tornasse sarei felicissima. Per lui, che ci tiene tanto e per me che, avendo altri due figli più piccoli, vedrei risolti diversi problemi".