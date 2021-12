Un giocatore giovane che piace molto è il classe '99 del Sassuolo Davide, subito protagonista alla sua prima stagione in Serie A: la Juve l'ha messo nel mirino, ma a oggi Milan e Inter sono in vantaggio. Tra le varie idee c'è anche quella di riportare subito a Torino Nicolò Rovella, preso un anno fa e lasciato in prestito al Genoa per avere continuità e fare esperienza; in cambio, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto qualche giocatore dell'Under 23 da dare a Shevchenko. Lo scrive Calciomercato.com.