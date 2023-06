Davide Frattesi è il giocatore più conteso tra le big italiane in questo momento. L'Inter ha avuto un nuovo incontro con la dirigenza del Sassuolo per portarsi in cima alla lista di chi vorrebbe il centrocampista ma la Juventus è pronta a "rispondere" sperando che si ripeta ciò che è accaduto con Bremer un anno fa. Entro la fine di questa settimana ci sarà un incontro infatti tra i bianconeri e il Sassuolo, il secondo in due settimane. Continua la corsa per arrivare al giocatore anche se la Juve prima dovrà capire cosa succederà con Rabiot. A riferirlo è Tuttosport.