Il dirigente dell'Inter, Ausilio, ha parlato dopo l'acquisto di Davide Frattesi. Queste le sue parole riportate da calciomercato.com:"Siamo contenti di aver preso un calciatore forte, un nazionale, sul quale c'erano tante squadre e non solo due. Poi è chiaro che quando il giocatore lo prendi tu e gli altri no, qualcuno può dire di non esserci mai stato...".