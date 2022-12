Accostato anche allain più occasioni, Davidesarà uno dei "pezzi pregiati" del mercato di gennaio, almeno in Italia. Di lui ha parlato l'ad delGiovanni, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco il suo commento: "Difficile che vada via a gennaio, noi non chiudiamo niente a nessuno e per il ragazzo auspichiamo un futuro in una grande squadra. Qualche offerta c’è già stata, lui sa che deve crescere e sono convinto che nella seconda parte della stagione lo farà.? Aspetto la loro chiamata, ma anche quella di altri".