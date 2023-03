I primi passi sono stati compiuti. Come raccontato nella giornata di ieri, il primo obiettivo dei bianconeri resta Davide, centrocampista del Sassuolo. Che, specialmente in caso di addio di Rabiot, raccoglierebbe l'eredità come interno della formazione di Allegri. Per Gazzetta, i contatti tra le parti si sono intensificati nelle ultime settimane.Frattesi ha naturalmente aperto: la Juve sarebbe un'occasione importante. Cosa frena, allora, al momento la trattativa? Per il quotidiano non è tanto la valutazione data dai neroverdi al giocatore, circa 30 milioni, quanto altre questioni. Quali? "La risposta è scontata: la situazione del club bianconero fuori dal campo, che rende complicato delineare un futuro certo".Intanto, la Roma si è rifatta sotto e proverà ancora. Occhio anche al Manchester United: diversi emissari dei Red Devils hanno seguito Davide. E il potere d'acquisto del Manchester è un altro mondo.