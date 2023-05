"Inter e Juve su Frattesi? Non solo, ci sono altri club", così Giovanni Carnevali all'ennesima domanda sul futuro di Davide Frattesi. Parole che si aggiungono a quelle di qualche giorno fa,. L'amministratore delegato del Sassuolo non fa niente per calmare le voci intorno al centrocampista. Normale che sia così, è il gioco delle parti e più "hype" c'è più saranno alte le richieste per lasciarlo partire. Ma proprio dalla Premier League è arrivato un "assist" per la Juve.Tra i club accostati a Frattesi c'era infatti anche il Brighton di De Zerbi, che però ha smentito:"È comunque un top player. È un grande calciatore e può giocare in Premier League, può giocare ovunque perché ha qualità molto importanti. Noi però abbiamo bisogno caratteristiche diverse". Certo, ci sono altre 19 squadre del massimo campionato inglese che potrebbero volerlo, magari qualcuna anche più prestigiosa ma considerando la crescita della squadra e la presenza del suo ex allenatore, se davvero il Brighton dovesse sfilarsi dalla corsa, sarebbe una buonissima notizia per i bianconeri.Frattesi ha realizzato sette gol in campionato, solamente Rabiot tra i centrocampisti della Juve ha fatto meglio con 8, la cui permanenza è sempre più difficile. Uno passaggio di consegne che aiuterebbe molto le casse del club per quanto riguarda il monte ingaggi, visto che attualmente è sotto un milione di euro a stagione e potrebbeDiversa è invece la questione del cartellino; il Sassuolo parte da 40 milioni di euro. Se ne parlerà più avanti, quando la Juve avrà il nuovo ds e saprà quale sarà il suo futuro sul campo.