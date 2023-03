Il centrocampo dellaDentro un regista tattico e muscolare oltre a una mezzala di inserimento. E la lista dei nomi si sta accorciando sempre di più a due obiettivi. Entrambi che già giocano in Serie A e con costi d'ingaggio sostenuti.Il primo nome è quello diche con il Lecce sta disputando un'ottima stagione. Bravo in fase di rottura e ordinato in costruzione. Con il mancato riscatto per Paredes, nell'idea di Massimiliano Allegri c'è lui come alternativa a Manuel Locatelli, ancor più di Nicolò Rovella, che tornerà dal prestito. Il costo, riporta la Gazzetta dello Sport, è di circa 20 milioni di euro ma a favorire l'eventuale operazione è soprattutto lo stipendio di Hjulmand, che guadagna attualmente 175mila euro.E c'è poi la mezzala di inserimento e di corsa, che probabilmente non sarà più Adrien Rabiot, il cui rinnovo resta complicato. Senza il francese, a Torino dovranno pensare a un valido sostituto che porta il nome di , di cui Carnevali si è espresso così sul futuro. In questo caso, i costi sono più elevati, sia per il cartellino (30 milioni di euro), sia per l'ingaggio del giocatore, che comunque rimane sostenibile per la casse bianconere.