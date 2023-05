Davide Frattesi non è nella lista soltanto della Juve come rinforzo a centrocampo. Da quanto scrive calciomercato.com infatti, anche la Lazio è interessata al giocatore del Sassuolo. La qualificazione alla prossima Champions garantirebbe ai biancocelesti gli introiti per poter fare un investimento di questo tipo. Soprattutto se a questi, si aggiungesse anche l'incasso dalla cessione di Milinkovic Savic.