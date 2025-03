Frattesi criptico: 'Scusate se sembro spento, chi mi conosce sa...'

AFP via Getty Images

La vittoria dell’Inter contro l’Udinese per 2-1 ha visto tra i protagonisti Davide Frattesi, autore del gol che ha permesso ai nerazzurri di consolidare il vantaggio prima del ritorno dei friulani. Tuttavia, al di là della gioia per il successo e per la rete segnata, il centrocampista azzurro ha lasciato trasparire un momento personale tutt’altro che sereno.Subito dopo la partita, Frattesi ha affidato ai social un messaggio criptico che ha destato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori:“Oggi era troppo importante… Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento, ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo. FORZA INTER”, ha scritto il numero 16 nerazzurro.

Le sue parole hanno subito alimentato speculazioni sul motivo del suo stato d’animo. Da un lato, non è un mistero che il nome di Frattesi sia spesso finito al centro di voci di mercato, con club di Premier League e la Roma che continuano a monitorare la sua situazione. Dall’altro, il messaggio potrebbe riferirsi a una questione di natura privata, che lo sta condizionando fuori dal campo.Quel che è certo è che, nonostante il momento delicato, Frattesi continua a rispondere sul campo con prestazioni convincenti e gol pesanti. Il suo rendimento, infatti, è stato finora di altissimo livello, considerando il suo status di seconda scelta dietro ai titolari della mediana nerazzurra. Con cinque reti in campionato, il centrocampista ex Sassuolo ha dimostrato di essere una risorsa fondamentale per Inzaghi, anche se il suo minutaggio non è quello che probabilmente desidererebbe.La speranza dei tifosi interisti è che qualsiasi problema stia affrontando, Frattesi possa presto ritrovare la serenità necessaria per continuare a dare il massimo con la maglia nerazzurra. Nel frattempo, il suo contributo resta determinante per la corsa dell’Inter, che prosegue la sua marcia ai vertici della Serie A.