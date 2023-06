Frattesi è l'obiettivo più concreto in casa Inter. Il centrocampista avrebbe già un accordo con il club e ci sarebbe anche quello tra le due società come riporta la Gazzetta dello Sport. A sbloccare tutto potrebbe esserci la cessione di Brozovic o Gosens. L'Inter è consapevole che anche altre squadre come Juve, Milan e Roma sono sul giocatore e vuole evitare di lasciarselo sfuggire come successo con Bremer un anno fa.