Frattesi alla Juventus? Cosa c'è di vero

33 minuti fa



Frattesi è da tempo nel mirino della Juventus: già nelle scorse stagioni il suo nome era stato accostato ai bianconeri. Il nuovo direttore tecnico François Modesto apprezza particolarmente le qualità del centrocampista azzurro, dalla duttilità alla capacità d’inserimento, passando per la grinta che potrebbe fare comodo alla mediana di Igor Tudor.



Tuttavia, allo stato attuale, la Juventus sembra focalizzata su altri obiettivi, come Morten Hjulmand, e dovrà prima risolvere il futuro di Douglas Luiz, ancora tutto da definire. Senza dimenticare un elemento chiave: la volontà dello stesso Frattesi. Il centrocampista, infatti, potrebbe essere centrale nel nuovo progetto tecnico di Cristian Chivu, possibile segnale di una permanenza all’Inter. Per ora, lo scambio resta un’ipotesi sullo sfondo, in attesa di sviluppi concreti.