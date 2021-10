Sul finire di primo tempo, Davide Frattesi ha segnato il suo secondo gol consecutivo dopo quello contro il Venezia.Queste le parole di Frattesi all'intervallo ai microfoni di Dazn: "La gamba sinistra è un po' dolorante, ma è una partita troppo fondamentale per noi e sono contento che sto dando tutto. Dionisi a volte dice che mi butto troppo negli spazi? Magari dopo questi gol non me lo dice più (ride, ndr)!"