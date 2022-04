1









Le parole di Frattesi a Sky Sport:



LA PARTITA - "Il rammarico è tanto, una partita preparata bene e giocata bene. Potevamo sfruttare meglio le occasioni ma con squadre con questa qualità se non la chiudi succede questo. Andiamo a Napoli per fare la partita"



FASE OFFENSIVA - "Giocare con questa squadra aiuta negli inserimenti e nel cercare il gol. Spero di tornare presto al gol anche se conta la vittoria della squadra"



MERCATO - "Le voci fanno piacere, come a tutti. Nella mia testa ora c'è solo cercare di finire al meglio al Sassuolo e poi si vedrà quest'estate, se sarà sarà"