Fratelli Thuram, Khephren è davvero più forte di Marcus? I numeri parlano chiaro

Khephren Thuram è davvero più forte di Marcus?

Lo aveva detto in tempi non sospetti,: "Se confermo il fatto che mio fratello Khephren sia molto forte? Sì, è più forte di me. Meglio in Premier League o in Serie A? Può giocare ovunque", aveva dichiarato ai microfoni de Il Corriere della Sera quando ancora laera ferma a un semplice interesse per il centrocampista. "Del resto può imparare prima dal padre e poi dal fratello, è fortunato", aveva scherzato.Ecco, ora che il classe 2001 è nel pieno della sua prima stagione in bianconero, i numeri sembrano davvero dare ragione all'attaccante nerazzurro, almeno per quanto riguarda il periodo più recente . Nei primi due mesi abbondanti di 2025, infatti,: al goal decisivo di ieri sera contro il Verona si aggiunge il pezzo di bravura individuale che ha prolungato ai calci di rigore la disastrosa serata di Coppa Italia contro l'Empoli, quindi due reti contro l'unico segnato dall'interista in campionato sempre agli azzurri.

I goal e assist di Khephren Thuram

Certo, Marcus sta pagando una condizione fisica non perfetta, all'esatto opposto del fratello che, al 4 marzo, è già arrivato a poter definire la stagione in corso come la migliore della sua carriera in termini di contributo ai goal, perché il record di 6 tra reti e assist stabilito nel 2021/22 e nel 2022/23 con il Nizza è già stato battuto:. E la sensazione è che Khephren sia solo all'inizio, anche perché per lui ora è pronta una maglia da titolare "fissa" per il rush finale di stagione, in cui la Juventus proverà a lottare per qualcosa di più importante del quarto posto.