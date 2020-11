Il Covid-19, lo sappiamo bene, è un problema globale. Dall'Argentina arriva una notizia, suffragata dai media degli Usa, che interessa un ex giocatore della Juventus: Gonzalo Higuain, insieme al fratello Federico e a Leandro Gonzalez, è positivo al coronavirus. Una tegola per l'Inter Miami, che sta per iniziare la sua avventura nei playoff della Mls. Nella notte italiana la squadra allenata da Diego Alonso giocherà in trasferta contro Nashville, l'altra matricola del massimo campionato statunitense. ​Tuttavia, il club della Florida non ha ancora dato l'annuncio ufficiale.