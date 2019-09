Opinionista a Top Calcio 24: “Per buttare giù Lukaku devi lanciargli 10 banane”@Inter, facciamo qualcosa! #Buu pic.twitter.com/0eXgvQ9rXW — Donato Cerullo (@donatocerullo) September 15, 2019

Lucianoha creato un caso. Ospite a TeleLombardia, l'opinionista ha commentato così l'acquisto di Lukaku da parte dell'Inter: "Lukaku è uno degli acquisti migliori che potesse fare l'Inter. Non vedo in Italia un giocatore come lui in nessuna altra squadra. E' uno dei più forti, a me piace tantissimo perché ha forza: è il sosia di Zapata dell'Atalanta. Hanno qualcosa in più degli altri e poi i gol li fa e ti trascina la squadra. Questo nell'uno contro uno ti uccide: se gli vai contro cadi per terra, o hai dieci banane per mangiare che gliele dai, altrimenti...". La frase è stata subito stigmatizzata da Alfio Musmarra, conduttore della trasmissione. Il direttore Ravezzani ha poi annunciato su Twitter che 'l'anziano opinionista non si è reso conto e si è scusato subito. Malgrado questo non verrà più invitato nelle nostre trasmissioni'.