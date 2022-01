Il giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, ha squalificato per 10 giornate il giocatore della Vis Pesaro, Francesco Paolo Cusumano, espulso nel finale del match perso in casa con il Teramo, per avere "al 46° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto ingiurioso comportante offesa per motivi di razza".



Altra maxi squalifica è arrivata per il tecnico dell'Imolese Nicola Zecchi, fermato per 8 giornate dal Giudice sportivo "per avere tenuto, al 48° minuto del secondo tempo, una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro concretizzatasi in un contatto fisico, in quanto, al fine di evitare che l'arbitro comminasse il provvedimento disciplinare di espulsione all'allenatore Fontana, con fare minaccioso correva verso di lui e, ad una distanza molto ravvicinata, bloccava con una mano il suo braccio sinistro, dapprima, stringendolo e causando forte dolore e, successivamente, strattonandolo nel tentativo di evitare che l'arbitro estraesse il cartellino. Condotta cessata soltanto grazie all'intervento dei componenti della panchina".