François Modesto sarà il nuovo direttore tecnico della Juventus: i dettagli

Getty Images



François Modesto alla Juventus, il ruolo

Quale ruolo ricoprirà alla Juventus?

Sciolte le riserve sulla prima figura dirigenziale che serve alla Juventus per completare l'organigramma. Si tratta della figura del direttore tecnico. La Vecchia Signora infatti dopo aver scelto Damien Comolli come direttore generale è al lavoro per trovare figure da aggiungere all'organigramma per renderlo completo il prima possibile in modo da poter operare al meglio verso la nuova stagione che inizierà il prossimo 24 luglio. Il primo nome scelto è quello di François Modesto Modesto ricoprirà il ruolo di direttore tecnico, come anticipato da Giovanni Albanese, ma la notizia ha trovato piene conferme. La scelta è ricaduta su di lui in quanto conosce già molto bene il calcio italiano ed il mercato, infatti dal 2022 lavorava al fianco di Adriano Galliani nel Monza. Il suo contratto con i brianzoli è scaduto lo scorso 30 giugno ed ecco quindi che la Juventus ha deciso di sfruttare questa occasione. Classe 1978 ha giocato anche in Serie A ed in Serie B da calciatore, era un difensore, è originario di Bastia.Sarà come detto, direttore tecnico, a partire dal prossimo raduno in programma il 24 luglio sarà la figura di riferimento per il tecnico biaconero Igor Tudor all'interno della società. Ovviamente verrà nominato anche un direttore sportivo ma per questa figura si dovrà attendere. Intanto, attenzione, perchè Modesto potrebbe anche avere dei ruoli di scouting alla Juventus complice chiaramente il suo passato da calciatore e la sua esperienza come direttore sportivo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui