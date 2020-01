Your browser does not support iframes.

"Con te, sempre". Sceglie poche parole la bella Lea Di Giovanni per commentare, in una Instagram story di qualche ora fa, il trasferimento in prestito del suo fidanzato Nicolò Francofonte dalla Juventus alla Sampdoria, nell'ambito dell’operazione di mercato che ha portato Vrioni in bianconero. Il ragazzo, centrocampista classe 2001, confida di trovare maggiore spazio nella Primavera blucerchiata, dopo aver disputato solo 7 gare quest'anno (incluse tre apparizioni in Youth League). Lea e Nicolò, attivissimi sui social, pubblicano molto spesso foto insieme e si scambiano appassionate dediche d'amore: il mare di Genova non è quello siciliano, ma sempre meglio della nebbia torinese…



