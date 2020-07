2









Piccoli Buffon crescono. Classe 2000, 1,90 metri e passaporto italo-uruguaiano. Nome? Franco Israel, il portiere della Juve del futuro. Titolare nella Primavera di Zauli, nell'estate 2018 è sbarcato in Italia per circa 2 milioni di euro con un contratto fino al 2023. I bianconeri l'hanno pescato nel Nacional, dopo una prima stagione da vice Loria si è preso i pali della Juve per non lasciarli più: 23 presenze e 28 gol subiti quest'anno tra campionato e coppa, 6 clean sheet.



TRA I GRANDI - Anche Allegri prima e Sarri ora si sono accorti delt alento di Israel, che in questi due anni si è allenato spesso con la prima squadra. Un sogno per un ragazzo cresciuto tra calcio e basket fino a che non ha preferito i guantoni al pallone a spicchi. Il ragazzo avrebbe anche continuato a portare avanti tutti e due gli sport, ma c'era un problema: la domenica c'era sia la partita di basket che quella di calcio. Impossibile sdoppiarsi, andava fatta una scelta. E Franco non ha avuto dubbi. Zero ripensamenti e sguardo verso il futuro, la Juve l'ha accolto due anni fa e se lo coccola da vicino seguendo la sua crescita.



MODELLO - Cresciuto con il mito di Gigi Buffon, ogni volta che Israele sale in prima squadra "ruba" con lo sguardo i segreti dei grandi campioni: Gigi, Szczesny e Pinsoglio, niente male come fonti d'ispirazione. Franco osserva, impara e fa suo ogni consiglio e suggerimento. L'ultimo post sul profilo Instagram di Israel è una foto con i tre portieri della Juventus: lui in mezzo ai campioni, quasi non ci crede e commenta il post con una una risata. Un piccolo Buffon per la Juve, 20 anni e la voglia di mettersi in mostra.