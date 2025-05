Francisco Conceicao proposto al Milan: lascia la Juventus ma può rimanere in Italia

Getty Images

Dove andrà Conceicao?

La storia tra Francisco Conceicao e la Juventus è ai titoli di coda: l'esterno portoghese non rimarrà in bianconero dopo la stagione passata in prestito e tornerà al Porto, anche se solo momentaneamente. Il futuro di Chico infatti sarà lontano anche dal club dove è cresciuto. Ma dove andrà allora l'esterno? Varie soluzioni, anche quella di proseguire la carriera in Serie A.L' agente di Conceicao,Come riferisce Tuttosport, occhio alla Premier League, dove un paio di club hanno già chiesto informazioni in merito al calciatore portoghese. Da non escludere però, si legge, "una clamorosa permanenza in Serie A. Chico, infatti, nei giorni scorsiche è alla ricerca di un esterno offensivo mancino per rimpiazzare il partente Chukwueze. In casa rossonera hanno preso appunti e stanno rifettendo. Mendes è al lavoro, ma l’ultima parola spetterà al nuovo ds rossonero e anche a chi dovrà allenare la formazione milanista.