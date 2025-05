Francisco Conceicao convince anche Tudor: a Venezia potrebbe avere una chance e sul futuro...

Conceicao può rimanere alla Juventus?

Poche semplici parole per descrivono Franciscoall'interno del campo da gioco, del rettangolo verde. Un impatto incredibile con la Serie A, sembrava essere incontenibile. Poi qualche stop e qualche partita in cui evidentemente a livello fisico non era la meglio hanno fatto vacillare le certezze dei tifosi, complici anche le difficoltà dell'eraIldi Conceicao però non va messo mai in discussione, esattamente come le sue qualità e capacità di fare la differenza in campo. Il giocatore nel corso della sfida contro l'Udinese si è decisamente messo in mostra di nuovo, convincendo anche Igor Tudor che ora starebbe pensando di assegnargli nuovamente una maglia da titolare per l'ultima sfida della stagione: quella di domenica sera al Penzo contro il Venezia.Prestazioni brillanti e degne di nota portano quindi la Juventus ad avviare le trattative con il Porto per provare a trattenere il giocatore anche in futuro. Conceicao infatti è a Torino al momento soltanto in prestito. Da qui si dovrebbero avviare le trattative tra i due club e la dirigenza bianconera dovrebbe decidere se tenerlo definitivamente o rimandarlo in Portogallo.Tutto però passa dallo stadio Penzo di Venezia e da un eventuale pass per la prossima Champions League, ma anche dalla prestazione di Conceicao.





