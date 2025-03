Francisco Conceicao convocato in Nazionale dopo l'infortunio. Sorpresa Renato Veiga

Getty Images

Conceicao e Renato Veiga andranno in Nazionale?

Non solo Teun Koopmeiners con l'Olanda e Randal Kolo Muani con la Francia. Sono già altri due i giocatori dellacerti di dover partire con la propria Nazionale durante l'imminente sosta, che prenderà il via lunedì e dunque, nel caso dei bianconeri, all'indomani della sfida sul campo della Fiorentina. Si tratta di, entrambi reduci da problemi fisici e appena tornati a disposizione di Thiago Motta ( l'esterno proprio questa mattina , per l'allenamento all'antivigilia del match allo stadio Franchi).

L'attaccante e il difensore, dunque, partiranno con ildel CT, che affronterà la Danimarca nella doppia sfida andata-ritorno dei quarti di finale di Nations League, in programma giovedì 20 e domenica 23 marzo. Resterà invece alla Continassa, tra i lusitani della Juventus,, che si sta ambientando sempre di più nel mondo bianconero e ha iniziato a trovare un po' di spazio in campo con Thiago Motta. Convocato anche l'intramontabile Cristiano Ronaldo, oltre al milanista Rafael Leao.