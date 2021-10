Ieri sera a San Siro la Nations League 2021 è stata vinta dalla Francia, che dopo essere passata in svantaggio ha ribaltato la Spagna con un gol a giro meraviglioso di Benzema e una rete di Kylian Mbappé scattato sul filo del fuorigioco su una verticalizzazione. Anzi, a dire il vero Mbappé è partito ben oltre l'ultimo difensore, ma la squadra arbitrale ha convalidato per un tocco spagnolo che avrebbe rimesso in gioco l'attaccante francese.

Un episodio che ha suscitato tante perplessità in giro per l'Europa, tanto che molti utenti di Twitter hanno evocato l'ex campione della Juventus e presidente Uefa Michel Platini: "La sua influenza, ancora potente, per far vincere la Francia".