I conti non tornano. O forse sì. Ladi Didier Deschamps ha chiuso la finale delcontro l'con sette cambi a referto, uno in più rispetto ai sei previsti, ma per un motivo ben preciso: durante i tempi supplementari, infatti, il centrocampista dellaAdrienha subìto un colpo alla testa ed è stato sostituito da Youssouf, come consentito dal regolamento che offre la possibilità agli allenatori di fare una modifica nella formazione nel caso in cui un giocatore abbia accusato un particolare problema fisico come per esempio un trauma cranico. Un cambio extra, dunque, che però non costa niente ai Bleus in termini di possibili sanzioni disciplinari.