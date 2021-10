Titolare e grande protagonista. La finale ditraha portato definitivamente alla ribalta Aurelien, che ha conquistato il suo primo trofeo continentale con una prestazione importante, di livello europeo. Spettatrice interessata la, che da tempo ha fatto del centrocampista classe 2000 delun obiettivo concreto, possibilmente già per il mercato di gennaio. La concorrenza non manca, ma i bianconeri potrebbero avere un piano, da mettere in atto soprattutto nel caso in cui non andasse a buon fine la cessione di, ormai ai margini del progetto di Massimilianoma difficile da piazzare a causa del suo alto ingaggio.La strategia della Juventus potrebbe essere quella di effettuare uno scambio con Weston, che non ha mai pienamente convinto anche per la sua indisciplina fuori dal campo. "Già accostato ad alcune formazioni di Premier League nella passata estate (su tutte), l'ex Schalke 04 è giudicato dai dirigenti bianconeri una eventuale e preziosa pedina di scambio da spendere per provare a coronare l'inseguimento a Tchouameni" spiegano da Calciomercato.com, suggerendo che McKennie potrebbe essere "sfruttato" come contropartita tecnica per provare ad abbassare la parte cash da corrispondere al Monaco o addirittura come giocatore da offrire in un ipotetico scambio alla pari.Tutte valutazioni che saranno fatte nelle prossime settimane. Nel frattempo ​Tchouameni si gode la sua prima vittoria con la Francia. E la soddisfazione di una prestazione... "alla".