Gara dai due volti, quella di oggi, per Adrien, che dopo l'exploit all'esordio - un gol e un assist - è tornato in campo con la maglia dellaper affrontare lanel secondo match del(2-1 il risultato finale). Per il centrocampista della, schierato ancora titolare da Didier Deschamps, un ottimo primo tempo, con le statistiche che parlano di ben 30 palloni toccati, 3 tiri e il 95.8% di accuratezza nei passaggi, oltre che di unadopo un colpo di testa in area sventato con un miracolo dal portiere della Danimarca KasperRitmo più basso (come del resto per tutta la sua squadra) nella prima parte del secondo tempo. E infatti, a macchiare una prestazione fino a quel momento più che positiva, al 68' l'ex PSG si è fatto trovare impreparato nella propria area, perdendo la marcatura di Andreasche è riuscito ad anticiparlo segnando il gol del momentaneo pareggio danese. Con il raddoppio, pochi minuti dopo, di Kylianla Francia ha però tirato un sospiro di sollievo, dimenticando la sbavatura di Rabiot che avrebbe potuto costare molto cara.Da segnalare, nella serata del centrocampista bianconero, anche un bel tentativo in acrobazia, quasi in versionein Brasile-Serbia, che ha subito scatenato i tifosi sui social. Alla luce dei 90 (quasi 100...) minuti giocati, comunque, Rabiot può sorridere anche questa volta:per lui, che si è contraddistinto ancora per un'enorme quantità di palloni recuperati, svolgendo un lavoro preziosissimo per la sua squadra. Il prossimo appuntamento della sua Francia - ormai praticamente del passaggio agli ottavi - è mercoledì 30 novembre alle 16.00, per la sfida contro la Tunisia.