Si dividono i giornali in edicola oggi nel giudicare la prestazione di Adriennel match di ieri tra(noi ne abbiamo parlato QUI ). "Non è pulitissimo al tocco, perde qualche pallone, ma usa il fisico e attacca la porta inglese, una volta in progressione e un'altra in acrobazia", scrive La Gazzetta dello Sport assegnandogli un 6.5, mezzo punto in più de Il Corriere dello Sport che invece ne parla così: "Corre e sbuffa, sopportando con personalità il compito da gregario". Più generoso Tuttosport con un 7 tondo tondo: "Un'altra signora partita in un, quello dello juventino, realmente positivo". Il prossimo appuntamento, per lui, è la semifinale con il Marocco.