Il centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria della sua nazionale contro l'Australia: "Non è facile iniziare ma abbiamo fatto bene dopo il gol subito, abbiamo dimostrato di essere forti e che con questa reazione abbiamo fatto quello che dovevamo fare, peccato per il gol subito."Si sono contento per il gol e l'assist mi sento bene, sto facendo bene in questo inizio di stagione. Spero di fare ancora più gol e assist nella competizione"