Un mezzo assist, un passaggio chiave annullato da un fuorigioco millimetrico di Mbappé, pure un presunto morso da Rudiger. E' successo di tutto nella partita di Paul Pogba, è successo di tutto in Francia-Germania: 1-0 al novantesimo, il gol è un'autorete di Hummels. Ma viziata da un tocco di Lucas a sua volta innescato da un lancio incredibile dell'ex Juve.



BUON RABIOT - A proposito di Juve: il percorso nei novanta minuti in campo di Adrien Rabiot è stato importante. Il centrocampista bianconero ha dato sostanza e geometrie, lasciando i compiti d'inventiva a Pogba e la gestione a Kanté. Lui ci ha messo i polmoni e soprattutto si è mostrato come soluzione offensiva supplementare: la prova è quel palo pazzesco trovato dopo una delle tante cavalcate. Nel finale ha fatto pure ammattire i tedeschi: una botta più crampi, così ha allungato le perdite di tempo anche 'necessarie' a portare la partita a casa.



IL SOGNO POGBA - Chiaro: le luci della ribalta erano altrove, e non c'era bisogno di voltare così tanto lo sguardo. Tutti gli occhi degli juventini - e non - erano rivolti a Paul Pogba. Obiettivo di mercato ma più concretamente sogno dei supporters. C'è stato persino il giallo del morso di Rudiger: il centrale tedesco gli si è avvicinato, l'ha avvinghiato e pare aver reagito a un colpo precedente con un leggero morso sulla schiena. Alla Suarez.



Leggete un po' cos'hanno scritto nei commenti social...