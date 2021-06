In attesa del debutto all'Europeo, all'interno dello spogliatoio della Francia sono nate le prime frizioni. Botta e risposta a distanza tra Mbappé e Giroud, che si era lamentato per i pochi palloni ricevuti nelle ultime partite. Nel corso della conferenza stampa di oggi, l'attaccante del Psg ha risposto per le rime: "Mi hanno colpito le sue dichiarazioni e mi ha infastidito il fatto che l'abbia detto pubblicamente. Non discuto la sua richiesta, ma avrei preferito che me l'avesse detto in privato come già successo con altri compagni".