A Torino non tornerà da Campione del Mondo, a differenza di Angele Leandro. All'ombra della Mole, però, ci resterà, almeno ancora per qualche mese. Adrien, di fatto, è "bloccato" alla. Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, le condizioni ancora precarie di Paulnon consentono al club bianconero di ragionare per il mercato di gennaio su eventuali uscite importanti a centrocampo, a meno chiaramente di una maxi offerta in arrivo alla Continassa.Ora più che mai a fare la differenza è la parola di Massimiliano, che da parte sua non vorrebbe mai cedere quello che considera il suo "pupillo", un riferimento imprescindibile per il centrocampo. Lo stesso francese non spinge per partire subito, allo stesso modo di mammache comunque continua a chiedere un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno. In più, per aprire le porte alla partenza di Rabiot servirebbe un giocatore di livello pronto a sostituirlo, in poche parole uno come Paul Pogba. Sul quale però, al momento, la Juve non può ancora contare.