Adrien Rabiot è stato una bella rivelazione per la Juventus in questo Europeo, dimostrando in una Francia dal centrocampo a 3 che come mezzala di spinta e corsa può dare tanto. I bianconeri lo osservano e sperano che la cura Allegri possa servirgli a mettere definitivamente a frutto i 7 milioni di euro di stipendio annuo. Nel mentre, Rabiot soffre di un fastidio a una caviglia ed è in dubbio per l'ottavo di finale contro la Svizzera di lunedì sera. In ogni caso, rassicura L'Equipe, non è un infortunio che lo terrà fuori per tutto il torneo.