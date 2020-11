Dopo Didier Deschamps, anche Hugo Lloris spende belle parole per Adrien Rabiot e per la Juventus. Il portiere della Francia, infatti, ha parlato così del compagno, fresco di ritorno in Nazionale dopo i problemi del passato: "Rabiot? Non sono sorpreso che abbia raggiunto questo livello, ha sempre avuto un gran potenziale. C'è tanta competizione nella nazionale francese, a volte bisogna avere pazienza. E' stato ricompensato per i suoi sforzi. Credo che sia maturato da quando è alla Juventus. Oggi è completamente integrato nella squadra, come ha mostrato la gran prova con il Portogallo".