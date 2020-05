1









Il Lione non giocherà le coppe europee nella prossima stagione e in Francia si prefigura uno scudetto da giocare non in campo ma in tribunale. Stando alla classifica attuale il Lione, avversario della Juventus in Champions League, sarebbe fuori dalle coppe europee per la prossima stagione, uno scenario che ovviamente non piace alla società di Aulas che promette battaglia così come le altre società che sono rimaste fuori per pochi punti da Europa League e Champions League. Per quanto riguarda la Champions di questa stagione invece c'è comunque la possibilità che le squadre francesi giochino e quindi Juve-Lione, al momento è ancora in programma anche se ancora non c'è una data ufficiale per il ritorno allo Stadium.