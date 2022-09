deve giocare meno". Suona più o meno così l'appello che il CT dellaDidierha rivolto al tecnico delChristophein vista delin Qatar. "So che vuole che Kylian giochi sempre. Ma di tanto in tanto ha bisogno di riposare un po'", ha detto a Telefoot. "Deve giocare un po' meno. Non gli farà male, anzi". Tra i prossimi impegni della squadra parigina c'è anche la sfida di ritorno di Champions League contro la, in programma il 2 novembre alle 21.00 all'Allianz Stadium.