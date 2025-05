Francia, Kalulu convocato, Deschamps: 'Ottima stagione alla Juve, lo seguiamo da un po'

Kalulu convocato con la Francia, le parole di Deschamps

per le gare di qualificazione ai Mondiali che si disputeranno ad inizio giugno. Il difensore della Juventus ha conquistato la convocazione grazie all'ottima stagione fatta e di lui ha parlato in conferenza stampa Didier Deschamps il ct della Francia che ha spiegato cosa lo ha spinto a chiamarlo. QUI LE SCELTE SU KOLO MUANI E THURAM. "È la prima volta per lui, come per Rayan Cherki. Kalulu sta facendo un'ottima stagione con la Juventus. È stato molto bravo anche con il Milan", ha dichiarato il tecnico, aggiungendo sulla posizione in campo: "Ha la capacità di essere utilizzato in due ruoli:, la sua chiamata è più o meno legata alle assenze in difesa, ma ho anche in mente di poter dare una scossa, di trarre insegnamenti per me, per lo staff, anche in vista delle scadenze future. Poi spetterà a loro dare delle conferme, c'è sempre molta concorrenza. Dopo l'infortunio, che lo ha davvero penalizzato e rallentato, ha trovato un ottimo livello".

Kalulu ha terminato il campionato con la Juve essendo squalificato ma giocherà il Mondiale per Club visto che i bianconeri lo riscatteranno dal Milan. Una decisione già presa da tempo e che dovrà solo essere ufficializzata nelle prossime settimane.