Dalle pagine del quotidiano francese Le Parisien arriva un attacco alper il super mercato effettuato in queste ultime settimane. "Non sappiamo ancora come il PSG rispetterà le regole delspendendo così tanto”. Questa pioggia di stelle riunite con la maglia parigina rischia di attirare gelosie e critiche dall’Europa, in un momento in cui la crisi dovuta al Covid-19 è ancora viva; infine, per vincere la Champions League, obiettivo principale del club, sappiamo che non è sufficiente riunire grandi calciatore: bisogna che giochino bene", si legge nell'articolo.