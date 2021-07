, presidente della Federazione calcistica francese, ha parlato in un'intervista rilasciata a Telefoot del futuro disulla panchina della Francia. Ecco le dichiarazioni del presidente:"Faremo una riunione la prossima settimana, è fondamentale lasciar passare qualche giorno dalla fine delle competizioni. Didier è un amico, quindi analizzeremo le varie possibilità con tranquillità. Questa è la prima vera sconfitta per lui sulla panchina della Francia: non so ancora dirvi se continuerà ad essere il ct della Nazionale, ne parlerò direttamente con lui e cercheremo di cambiare quello che non ha funzionato".