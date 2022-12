Il CT dellaDidierha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro il Marocco e l'approdo in finale al Mondiale. Queste le sue parole:"Questa vittoria suscita emozione, fierezza e orgoglio. Oggi è stata importante, anche se non è la finale. Non è mai semplice e abbiamo avuto anche fortuna, ma i giocatori sono stati ricompensati come gruppo. Cercheremo il titolo domenica, è meraviglioso".